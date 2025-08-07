José Antonio Cabrera, padre de Fuente Clara, narra que se ha topado con impedimentos institucionales para luchar contra el peligro que suponen los equinos sueltos en las carrteras

El padre de Fuente Clara, que murió tras colisionar su coche con un mulo, denuncia que no fue un accidente sino consecuencia de la negligencia del dueño de los animales: "Así se demostrará"

Hace poco más de un año, unos mulos sueltos en plena carretera acabaron con la vida de Fuente Clara, que iba en coche junto a su madre, y que también resultó gravemente herida. Sin embargo, su padre denuncia que la situación sigue siendo la misma y, tras crear la fundación que lleva el nombre de su hija, lucha para que las instituciones hagan algo contra este problema.

Eran las 21:50 h., madre e hija volvían de pasar un día en Huelva cuando, de pronto, colisionaron contra dos mulos sueltos. Según la guardia civil, esta tragedia fue fruto de una negligencia por parte del dueño de los animales, que estaban sueltos y sin control, sin agua y sin comida.

Aunque su madre se recuperó, Fuente Clara no superó las lesiones. Ahora, sus padres luchan para que situaciones como esta no vuelvan a suceder: "Este desalmado sigue dejando sus bestias sueltas", decía su padre.

"Va a volver a ocurrir un accidente como el de mi hija", apuntaba José Antonio Cabrera en directo en 'Vamos a ver'. Ahora, quiere que judicialmente se pruebe que lo que ocurrió no fue un accidente sino una negligencia: "Así se demostrará cuando llegue el juicio oral, las pruebas son demoledoras y es que, que te quiten o que te maten a tu hija en plena juventud en el momento más bonito de su vida, de esa forma, te desgarra el alma. Pero nosotros, aparte de toda la generosidad que tuvimos con su cuerpo, darlo para trasplantes, sus huesos y demás, hemos creado la 'Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos víctimas de accidentes por equinos sueltos' y luchamos para que no ocurra más".

Sin embargo, en este mes de agosto ha recibido multitud de fotos y vídeos de equinos sueltos en las carreteras de Huelva, con lo que ha pedido a sus autores que las compartieran en redes sociales señalando el lugar en el que estaba: "Me temo, y lo digo con la mano en el corazón, y sabiendo lo que pasa por estos territorios, que más pronto que tarde va a volver a ocurrir".

"El otro día me llegan fotos en Santa Catalina, en Lucena del Puerto y no sé si eran 10 o 12 equinos. De Almonte me mandan varias fotos de equinos pero es que en la zona de Palos llegando para Huelva me mandan un vídeo con varios equinos sueltos", detallaba.

Y en su lucha se ha "topado" con las instituciones: "Son los ayuntamientos los que tienen competencias, lucho porque los ayuntamientos pongan sus protocolos en marcha, pero si después no tienen los mecanismos o herramientas para llevarlos a cabo…"

"He hablado con alcaldes, he hablado con el presidente de la Diputación, con el delegado de Agricultura varias veces, con el delegado del Gobierno en Huelva.... Quitando a Juanma Moreno, que no entiendo por qué no quiere reunirse con nosotros, le pedimos que levante el teléfono y ponga orden en todo esto, pero observo que las instituciones miran a otro lado continuamente y va a morir otra criatura".