Los motivos por los que el agresor de Torre Pacheco ha sido puesto en libertad provisional

El acusado de agredir a Domingo el pasado 9 de julio en Torre Pacheco ha quedado en libertad provisional después de que la jueza de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de San Javier decidiese establecer las medidas cautelares para el investigado, que acumula ya varias condenas por hechos delictivos cometidos días antes de los disturbios.

Paloma García, abogada penalista: "La juez ha solicitado unas medidas cautelares que son justas y necesarias para evitar una reincidencia delictiva y proteger a la víctima"

Aunque la decisión de la jueza ha cogido por sorpresa a muchos, Paloma García, abogada penalista, ha explicado en 'Vamos a ver' los motivos por los que ha sucedido esto: "Tenemos que separar lo alarmante que eran las lesiones de Domingo y lo que sucedió los siguientes días en Torre Pacheco y el Código Penal. Si Domingo no tuvo más tratamiento que una primera asistencia sanitaria, nos quedaríamos en un delito leve de lesiones, que tiene una prueba de multa de uno a tres meses y no privativa de libertad. por otro lado, el Ministerio Fiscal no solicitó la ratificación de esa prisión provisional, entiendo que es porque precisamente se queda en un delito de pena de multa. La juez ha solicitado unas medidas cautelares como la prohibición de acercamiento a Domingo y la prohibición de entrada a Torre Pacheco que se entiende que son justas y necesarias para evitar una reincidencia delictiva y proteger a la víctima", ha explicado.

La jueza establece la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con la víctima, la prohibición de acudir o residir en el municipio de Torre Pacheco, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales para el investigado.

El presunto agresor ya fue juzgado a finales del mes pasado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cartagena acusado por tentativa de robo con violencia y un delito leve de lesiones que cometió dos días antes de la presunta agresión al anciano en Torre Pacheco.

En concreto, dos días antes cometió un total de tres hechos delictivos, en dos de ellos ya está condenado. Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, el 7 de julio, sobre las 6.20 horas de la mañana el acusado intentó sustraer un reloj a un hombre mediante forcejeo, ocasionándole lesiones en la mano.

El acusado declaró por videoconferencia desde el centro penitenciario, tras haber sido enviado a prisión provisional por el Juzgado de Instrucción 5 de San Sebastián investigado por la agresión cometida el 9 de julio contra el anciano en Torre Pacheco que motivó los disturbios en la localidad.

En su historial delictivo acumula varias condenas. Dos de ellas dictadas el 8 de julio por la magistrada de guardia del Tribunal de Instancia de San Javier, tras ser puesto a disposición judicial por delito leve de hurto y delito de atentado contra agente de la autoridad.

En la primera condena, por sustraer una bicicleta valorada en 100 euros del interior de un garaje particular, se impuso una pena de multa de 120 euros y la responsabilidad civil a determinar en ejecución de sentencia.

Y por el delito de atentado contra agente de la autoridad, en sentencia de conformidad, el acusado fue condenado a cuatro meses de prisión por empujar e increpar a un agente de la Policía Local de Torre Pacheco que le había requerido justificar la procedencia de una bicicleta. La pena de prisión fue suspendida por dos años, condicionada a que no delinca en ese plazo.

Los altercados ocurridos en Torre Pacheco a raíz de la agresión a un anciano el pasado 9 de julio han dejado 700 personas identificadas, 140 denunciadas y 10 detenidos, así como 12 auxilios, según confirmaba la semana pasada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que se desplazó a la localidad para felicitar a los agentes que participaron en el dispositivo y mantener reuniones con autoridades, entre ellas el alcalde.