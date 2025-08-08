Todos los trenes de media distancia que salen desde la estación de Príncipe Pío han quedado suspendidos por el incendio en Ávila

Ávila vuelve a ser golpeada por el fuego: decretado el nivel 2 de emergencia y línea de tren interrumpida con Madrid

Renfe ha emitido un comunicado a través de su cuenta en la red social 'X', 'InfoRenfe', para informar a todos los usuarios de que los trenes de media distancia que salen desde la estación madrileña de Príncipe Pío, han quedado suspendidos debido a los problemas originados por el gran incendio que está teniendo lugar en San Bartolomé de Pinares, Ávila.

El comunicado no ha especificado cuándo será restablecida la línea, pero hasta que las condiciones del incendio no sean más favorables, las líneas de trenes no serán restablecidas para garantizar tanto la seguridad de los usuarios como el buen uso de las instalaciones de Renfe.

El comunicado de InfoRenfe

"Como consecuencia del incendio en Ávila, trenes de MD con salida desde la estación Madrid Príncipe Pío quedan suprimidos. Viajeros deberán encaminarse a la estación de Madrid Chamartín para ser reubicados en circulaciones de Alta Velocidad hasta Valladolid".