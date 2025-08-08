El incendio en San Bartolomé de Pinares, Ávila, aumenta su gravedad: hay más de 40 medios terrestres y aéreos desplegados
El incendio en San Bartolomé de Pinares, Ávila, sube a IGR-2, por lo que puede suponer una amenaza para núcleos de población
La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad 2 (IGR-2) el incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila, y en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos. Por otra parte, hay otros incendios forestales activos en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real.
Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León, Inforcyl, las llamas en el municipio abulense se han originado, por causas que se investigan, a las 14:45 horas de este viernes.
Un dispositivo formado por cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos se emplean en las tareas de extinción del fuego.
Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.