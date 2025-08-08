El incendio en San Bartolomé de Pinares, Ávila, sube a IGR-2, por lo que puede suponer una amenaza para núcleos de población

Detienen a un hombre sospechoso de provocar 20 incendios entre 2024 y 2025, el último en Celanova, Ourense

Compartir







La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad 2 (IGR-2) el incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila, y en el que trabajan ya más de 40 medios terrestres y aéreos. Por otra parte, hay otros incendios forestales activos en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real.

PUEDE INTERESARTE El incendio forestal declarado el pasado martes en Tarifa ya ha sido sofocado

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León, Inforcyl, las llamas en el municipio abulense se han originado, por causas que se investigan, a las 14:45 horas de este viernes.

Un dispositivo formado por cinco agentes medioambientales, siete cuadrillas terrestres, ocho brigadas helitransportadas, once autobombas, un bulldózer y once medios aéreos se emplean en las tareas de extinción del fuego.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cabe recordar que el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.