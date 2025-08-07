Redacción Cataluña 07 AGO 2025 - 13:56h.

El vehículo quedó incrustado contra una barrera de hormigón y obstaculizaba gravemente el tráfico

BarcelonaLa Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha denunciado a un hombre sin carnet de conducir tras estrellar su coche cuando acudía al examen para recuperarlo.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de agosto, de madrugada en la avenida Rosalia de Castro, cuando una patrulla de la Guardia Urbana intervino tras el accidente de un coche que estaba abandonado tras quedar incrustado contra una barrera de hormigón y obstaculizaba gravemente el tráfico.

"El vehículo ocupaba el medio de la carretera y estaba causando un considerable retraso en la carretera", ha explicado el cuerpo policial en redes sociales sobre una actuación en la que fueron alertados tras la llamada de un testigo al teléfono de emergencias 112.

Poco después, el conductor se presentó voluntariamente a la escena frente a los oficiales: "Se trata de un hombre al que le retiraron el carnet de conducir por una pérdida total de puntos y, según él mismo, iba de camino a hacerse el examen para recuperarlo. Lo que no pasó fue la prueba de responsabilidad detrás del volante...", ha añadido la Guardia Urbana de L'Hospitalet.

Sin heridos

El accidente no causó heridos y los agentes han recordado a la ciudadanía que si no tienen licencia para conducir, no lo hagan: "Cualquier excusa puede terminar con un coche chocando contra una barrera... y contigo ante un juez".