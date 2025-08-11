Un hombre de 48 años ha sido detenido acusado de un presunto delito de amenazas graves en Burgos

El hombre había amenazado gravemente a varios testigos utilizando para ello un arma blanca de grandes dimensiones

Agentes de la Policía Local detuvieron el pasado viernes, 8 de agosto, a un hombre de 48 años acusado de un presunto delito de amenazas graves en las que utilizó una navaja de gran envergadura y un carabina de aire comprimido.

Los hechos tuvieron lugar el citado día sobre las 22.10 horas, momento en el que el teléfono se emergencia 1-1-2 recibía una llamada en la que se informaba sobre un incidente ocurrido en un establecimiento de hostelería ubicado en la calle Vitoria, próximo al antiguo Barrio de Gamonal, donde un hombre había amenazado gravemente a varios testigos utilizando para ello un arma blanca de grandes dimensiones y lo que, al principio por sus características y forma, parecía una escopeta de caza.

El hombre fue detenido

De inmediato unidades adscritas a Protección Ciudadana -UPC- y Respuesta Rápida -URR- acudieron al lugar, pudiendo tomar declaración a varios testigos que informaron de las características y del itinerario de huida del presunto autor de los hechos, que fue localizado poco después en la calle Candelas deshaciéndose de la navaja, para acto seguido, y al percatarse de la presencia policial, intentar abandonar el lugar, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Ante la gravedad de los hechos y la peligrosidad de las armas descritas por los testigos, los agentes de la Policía Local tuvieron que activar el Táser de dotación, sin tener finalmente que realizar descarga.

Una vez controlada la situación e identificado el presunto autor, se localizaron las armas utilizadas en las graves amenazas, una navaja de 40 centímetros de envergadura total y 17 de hoja, así como una carabina de aire comprimido que se encontraba guardada, en el interior de su funda, en otro establecimiento de hostelería cercano.

Ante tales hechos, las pesquisas realizadas y las armas intervenidas, los agentes de la Policía Local procedieron a la detención del varón.