AlicanteLa Policía Nacional ha detenido en Benidorm a dos prófugos reclamados por las autoridades francesas, sobre los que pesaban cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega por delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Entre ambos, podrían enfrentarse a hasta 40 años de prisión.

La operación comenzó tras recibir información de la policía francesa que apuntaba a que los fugitivos podrían estar escondidos en España. Según las investigaciones, ambos estaban vinculados a entramados criminales relacionados con el tráfico de drogas en Francia. Entre los hechos que se les imputan figura un tiroteo en 2024 en la localidad de Montereau-Fault-Yonne, supuestamente orquestado por uno de ellos como represalia por el secuestro de su compañero.

Las pesquisas en territorio español condujeron a un chalet de la costa alicantina, equipado con medidas de seguridad: única entrada y salida, vallado alto y ventanas estratégicas para vigilar la zona. Los agentes confirmaron que allí pernoctaban los dos fugitivos.

Primer arresto en un local nocturno y el segundo en un chalet

El primer detenido fue localizado de madrugada en un local de ocio de Benidorm. Portaba varias tarjetas SIM para evitar su rastreo y acumulaba tres órdenes de detención por homicidio, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo. Fuentes francesas señalan que gestionaba la contabilidad de la banda y cerraba operaciones de venta de estupefacientes.

Ante el riesgo de fuga del segundo prófugo, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda, donde fue arrestado. Ambos pasaron posteriormente a disposición de la Audiencia Nacional, que será la encargada de tramitar su entrega a Francia.

