El domicilio del exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares Faustino Nogales ha sido registrado

España afronta un incremento de la violencia ligada al crimen organizado, según el informe de Seguridad Nacional

Compartir







El exjefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares Faustino Nogales, fue detenido este lunes en Palma en el marco de una macrooperación contra el blanqueo de capitales y narcotráfico desplegada en Mallorca por parte de la Guardia Civil y el cuerpo policial.

Agentes de Asuntos Internos se desplazaron hasta la Jefatura Superior de Policía de la capital balear después de conocerse el arresto del inspector, cuyo domicilio ha sido registrado por los investigadores a primeras horas de este martes, como ha avanzado el diario 'Última Hora' y han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

En la operación también ha sido detenido un abogado

La Polic�ía Nacional y la Guardia Civil detuvieron durante los registros de este lunes a más de una decena de personas por los delitos de blanqueo, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, entre ellas al abogado Ignacio Gonzalo Márquez, que fue arrestado en su despacho del centro de Palma.

La macrooperación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, activó a lo largo de este lunes un amplio dispositivo contra el blanqueo de capitales procedentes supuestamente del narcotráfico en la isla.

PUEDE INTERESARTE Apuñala a su novio después de que éste la golpease con una botella en un hotel de Málaga: ambos fueron detenidos

Entre los detenidos en esta investigación también se encuentra Stefan Milojevic, líder de la banda de los United Tribuns e hijo de un exjugador de Real Mallorca.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Milojevic ya fue arrestado y condenado en 2020 por los delitos de organización criminal, contra la salud pública, falsedad documental y lesiones, como ha recordado 'Última Hora'.