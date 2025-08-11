Apuñala a su novio después de que éste la golpease con una botella en un hotel de Málaga: ambos fueron detenidos
Detenida una pareja por agredirse mutuamente con dos objetos en su habitación de hotel en Málaga
La mujer tenía hematomas y heridas cerca de una oreja, mientras el varón un corte en la pierna y otro en un costado
MálagaUna mujer presuntamente apuñaló a su novio después de que éste la golpease con una botella de champán en la cara en unos hechos ocurridos en un hotel de Málaga. Ambos acabaron detenidos.
Así lo han confirmado fuentes policiales a Europa Press, tras avanzar el 'Diario Sur' lo sucedido el 6 de agosto, cuando el reloj marcaba las 4:50 horas de la madrugada en un establecimiento de la Avenida Luis Buñuel.
El 112 de Andalucía recibió el aviso por una discusión de pareja en una de las habitaciones donde se alojaban dos huéspedes. Al principio, alertaban de solo un herido, el varón.
Ella presentaba hematomas y él dos cortes
Sin embargo, según explica el citado medio, al llegar los servicios sanitarios y agentes de la Policía Nacional, comprobaron que la mujer (de origen sueco) presentaba heridas cerca de la oreja y también hematomas.
Por su parte, el hombre (un nigeriano) tenía un corte en la pierna y otro en un costado. Se los había producido presuntamente su pareja utilizando uno de los cristales rotos de la botella con la que, antes, le había agredido en la cabeza.
Ambas personas fueron evacuadas a un centro hospitalario de la capital para ser curados. Los policías arrestaron a los dos por un delito de lesiones. Luego, ninguno quiso declarar en comisaría.
