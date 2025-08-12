Iván Sevilla 12 AGO 2025 - 04:00h.

Unos menores entregan a la Policía de Almonte, Huelva, una cartera llena de dinero: "Gracias por vuestra integridad"

Los agentes reconocen públicamente la "honestidad, educación y valores" que demostraron los pequeños

HuelvaAlguien perdió una cartera que contenía más de 250 euros en El Rocío (Huelva), pero podrá recuperarla gracias al "gesto ejemplar" de cuatro menores que la encontraron y avisaron a la Policía Local.

En vez de quedarse con el dinero, como hizo un hombre en un bar de Elche, los menores optaron por ser generosos y lo entregaron a los agentes. Igual que hizo una mujer en Huesca.

Los hechos, difundidos por la Plataforma de Policías Locales de Almonte en redes sociales, ocurrieron en la madrugada del 10 de agosto. En concreto, en un punto de la aldea almonteña.

Vieron que el monedero, básico y de color negro, guardaba una importante cantidad de billetes, sobre todo de 20 euros junto a otros pocos de 10. A alguna persona se le había caído.

"Gracias, sois un orgullo", agradecen los agentes

"Sin dudarlo ni un instante, estos jóvenes se pusieron en contacto con la Policía", relatan desde la citada plataforma. Entonces, una patrulla se desplazó al lugar donde les indicaron que estaban.

Después de recoger la cartera, los agentes la inscribieron en el Registro de Objetos Perdidos. Permanece "en custodia en la Jefatura" a la espera de que su dueño vaya a recuperarla.

Seguro que también mostrará el agradecimiento que los policías han expresado hacia los cuatro protagonistas de esta historia: "Queremos reconocer la honestidad, educación y valores que siguen presentes en la sociedad".

Además de dedicarles esas palabras y darles las gracias por su "integridad", añaden que su buena acción supone "un ejemplo para la ciudadanía". "Sois un orgullo para vuestra familia", concluyen.

"Quedan pocos así, todavía queda esperanza"

Varios usuarios han reaccionado igualmente con felicitaciones y enhorabuenas a los adolescentes. "Quedan pocos así, todavía queda esperanza de un futuro con valores gracias a vosotros", dice Antonio.

Inmaculada, por su parte, pone el foco en la "alegría de poder leer estas noticias" y traslada su reconocimiento al "gran trabajo de sus padres". Rafael destaca que "así deberían ser todos los menores".

"Ole por ellos, que les regalen un almuerzo por su generosidad y ser buenas personas", dice Juan Manuel, mientras que Petri responde que "la mayoría no hubiese hecho eso, como está la vida hoy en día".

