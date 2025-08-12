Logo de InformativosInformativos
Un yate se incendia y termina hundiéndose en Formentera: los siete tripulantes pudieron ser evacuados sanos y salvos

Yate incendiado en FormenteraSalvamento Marítimo
FormenteraUn yate ha comenzado a arder a 7,3 millas de Punta Gavina, Formentera. Varias dotaciones han intervenido para rescatar a los tripulantes y tratar de apagar el fuego que estaba calcinando la embarcación.

A través de un vídeo publicado por Salvamento Marítimo de puede ver la gran humareda que ha dejado totalmente quemado el yate de 28 metros.

Los siete tripulantes han sido evacuados por la Naos a tierra en buen estado. El incendio no ha podido ser controlado y finalmente el yate se ha hundido. La Guardamar continúa en zona limpiando restos según ha informado Salvamento Marítimo.

