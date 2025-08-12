Última hora de los incendios en España, en directo: Interior declara la fase de preemergencia del plan estatal ante los numerosos incendios
Hay una docena de incendios forestales activos en Castilla y León, pero hay fuegos en Galicia, Zamora, Toledo y Cádiz
Incendio en Tres Cantos: muere el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo
España arde en plena ola de calor. Se multiplican los incendios forestales de norte a Sur, de Chandrexa, en Galicia, a Cádiz, en Andalucía dejando un panorama de humo y vegetación devastada: un verano con temperaturas de récord y con el cambio climático cada vez más visible nos enfrenta a una situación grave con un fallecido en el incendio que se desató este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos. Solo en Castilla y León hay una docena de fuegos activos.
El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.
El incendio en Toledo obliga a confinar a los vecinos de Villar del Pedroso (Cáceres)
El incendio declarado este lunes en el municipio toledano de Navalmoralejo y que afecta ya a la localidad cacereña de Villar del Pedroso, ha obligado al corte del tráfico en tres carreteras y al confinamiento de los vecinos de este último municipio en sus domicilios.
El corte, que se ha llevado a cabo sobre las 02:30 horas de esta madrugada, afecta a la EX-387, desde el cruce con la vía CC-432 hasta el límite provincial con Toledo. También están afectadas la CC-432, desde Villar del Pedroso hasta la carretera EX-387; y la CC-433, que une las localidades de Valdelacasa de Tajo y Villar del Pedroso, ambas de la provincia cacereña.
Incendio de Zamora: "Está todo negro y la nube de humo no deja ver"
Los afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que ha obligado a evacuar o confinar una quincena de localidades en las provincias de Zamora y León han descrito un panorama desolador tras el paso del fuego: "Todo negro en el casco urbano y la nube de humo no te deja ver más allá".
Esta es la situación que ha descrito a EFE telefónicamente el alcalde del municipio zamorano de Ayoó de Vidriales, David Martínez, localidad que este pasado lunes tarde tuvo que ser confinada ante la imposibilidad de proceder a su evacuación.
Se complica el incendio de Navalmoralejo, en Toledo
El incendio de Navalmoralejo (Toledo), activo en Extremadura y Castilla-La Mancha, que a última hora de este lunes afectaba a 400 hectáreas, ha visto aumentada su superficie durante la noche por cambios en el viento y ha obligado a cortar dos carreteras en Toledo y en Cáceres por el humo.
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha informado en redes sociales que los cambios en el viento, con fuertes rachas, han dificultado las labores de extinción durante la noche. Además, según señalan fuentes del Infocam a EFE, esos cambios en el viento han producido que se aumente la superficie afectada, que a última hora del lunes era de 400 hectáreas.
Incendio en Tarifa, Cádiz: permanecen en albergues y otros alojamientos los 2.000 evacuados
El fuego, que ayer se quedó a las puertas de las viviendas y hoteles de las playas de Atlanterra y Los Alemanes, obligó a desalojar a unas 2.000 personas de viviendas, hoteles y urbanizaciones. Los evacuados no han podido volver a sus viviendas durante esta madrugada.
Medios aéreos han vuelto a las tareas de extinción del incendio este martes que desde ayer afecta a la sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), y que sigue activo, según informa Antonio Bernal. El objetivo de la jornada de hoy es perimetrar el franco derecho, que ya se ha logrado hacer en la parte izquierda, a pesar del fuerte viento que se registró durante esta madrugada.
Los numerosos incendios oligan a Interior a declarar la fase de preemergencia del plan estatal
El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.
La fase de preemergencia, decretada a las 2:00 horas de este martes por la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, no afecta a las competencias de dirección y gestión que corresponden a las autonomías, según señala Interior en un comunicado.