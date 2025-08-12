El incendio en Toledo obliga a confinar a los vecinos de Villar del Pedroso (Cáceres)

Hay una docena de incendios forestales activos en Castilla y León, pero hay fuegos en Galicia, Zamora, Toledo y Cádiz

Incendio en Tres Cantos: muere el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo

Compartir







España arde en plena ola de calor. Se multiplican los incendios forestales de norte a Sur, de Chandrexa, en Galicia, a Cádiz, en Andalucía dejando un panorama de humo y vegetación devastada: un verano con temperaturas de récord y con el cambio climático cada vez más visible nos enfrenta a una situación grave con un fallecido en el incendio que se desató este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos. Solo en Castilla y León hay una docena de fuegos activos.

El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.