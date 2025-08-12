El cuerpo sin vida de Francisco, un hombre de 70 años desaparecido desde el viernes en Villava (Pamplona), ha sido localizado

El cuerpo sin vida de Francisco, un hombre de 70 años desaparecido desde el pasado viernes en Villava (Pamplona), ha sido localizado este martes por la mañana, pasadas las 10:30 horas, en el monte Ezkaba.

El dispositivo de búsqueda, que ya se ha desactivado, se ha mantenido operativo hasta que la policía científica realizase un cotejo por huellas para confirmar que el cadáver era efectivamente el del hombre desaparecido, según han indicado fuentes policiales.

La Policía Foral había pedido colaboración ciudadana

Este lunes, la Policía Foral solicitó colaboración ciudadana para tratar de localizar a Francisco, un hombre de 70 años que se encontraba desaparecido desde el pasado viernes.

A través de la red social X difundieron una imagen del desaparecido y su descripción, al que se le buscaba en la localidad de Villava y cercanías.