La 'rave' con 2.000 personas a orillas del embalse de Santa Teresa en Salamanca ha terminado después de cinco día

Una fiesta ‘rave’ clandestina concentra a 2.000 personas en el pantano de Santa Teresa, Salamanca

Compartir







SalamancaLa fiesta 'rave' ilegal que celebran unas 2.000 personas a orillas del embalse de Santa Teresa en Salamanca ha terminado después de cinco días con un detenido por tráfico de drogas, dos por conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas y un tercero por un señalamiento en vigor.

Además se han presentado alrededor de 200 denuncias por seguridad ciudadana y conducción bajo la influencia de las drogas, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han detallado que en la zona queda aún una presencia "minoritaria" de personas, pero la fiesta como estaba ya terminó.

PUEDE INTERESARTE Detenidos dos menores por intentar quemar a un indigente mientras dormía en la calle en Miranda de Ebro, Burgos

La fiesta resistió hasta la noche del martes, a pesar de las fuertes rachas de viento y a que desde el lunes habían comenzado a irse parte de los asistentes a este evento convocado por redes sociales sin autorización.

Guardia Civil ha realizado un servicio permanente

La Guardia Civil ha realizado un servicio permanente para garantizar la seguridad ciudadana en la fiesta ilegal con participación de unidades de Salamanca y apoyo de otras unidades de Castilla y León y el Geas para evitar cualquier incidente en torno al pantano.

PUEDE INTERESARTE Siete detenidos por dar una paliza a un joven en octubre de 2024 en Alicante: la víctima continúa ingresada

Además, dos ambulancias han asistido a dos personas con insuficiencia respiratoria, según explicó ayer la subdelegada del Gobierno, Rosa López, en declaraciones a la Cadena Ser.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En este embalse, cercano a la localidad de Guijuelo, se suelen suceder este tipo de eventos y el último tuvo lugar en 2022, cuando un grupo de asistentes a otra 'rave' convocada en Zamora decidió desplazarse a esta misma zona