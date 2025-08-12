Los hechos ocurrieron en 2024 y el joven todavía permanece ingresado

Brutal agresión con una barra de hierro a un senegalés en Granada: quedó inconsciente y hay un detenido

AlicanteSiete hombres han sido arrestados en Murcia, Castellón y Alicante por la Guardia Civil acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa tras su presunta implicación en la agresión a un joven de 18 años, ocurrida en octubre de 2024 en la pedanía oriolana de La Murada. La víctima continúa ingresada, asistida mecánicamente, con secuelas muy graves que mantienen su vida en riesgo.

Una investigación larga y compleja

El caso fue asumido por el Equipo de Policía Judicial de Almoradí el 29 de octubre de 2024, un día después de la agresión. En los primeros compases, los investigadores se enfrentaron a la dificultad de no contar con datos iniciales sobre los atacantes. Con el tiempo, y gracias a declaraciones recogidas en el entorno, se fue reconstruyendo la secuencia de lo ocurrido.

Uno de los avances clave fue localizar la matrícula de uno de los vehículos implicados, que resultó ser de alquiler. Este coche habría sido arrendado horas antes de la agresión, presuntamente para evitar ser vinculados con el crimen.

La noche de la agresión

Los hechos tuvieron lugar la noche del 28 de octubre. Tres amigos estaban en un parque de La Murada cuando fueron abordados por un grupo que, según el relato policial, atacó “sin mediar palabra”. Dos de los jóvenes lograron huir, pero el tercero quedó a merced de los agresores, que le propinaron una paliza que le provocó un traumatismo craneoencefálico y un hematoma cerebral. El grupo huyó en dos vehículos, dejando a la víctima inconsciente en el suelo.

El operativo y las detenciones

Meses de trabajo permitieron determinar que el grupo estaba formado por siete varones de entre 26 y 42 años, residentes en Murcia. Cinco de ellos habrían participado directamente en la agresión, mientras que los otros dos se quedaron al volante de los coches.

Las detenciones se llevaron a cabo los días 22, 23 y 29 de julio de 2025: cinco en Murcia, una en Burriana (Castellón) y otra en Almoradí (Alicante).

Situación judicial

Los arrestados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El juez ha decretado prisión provisional para dos de ellos —un español de 39 años y un argelino de 31— y libertad con cargos para los otros cinco, incluidos los conductores.

