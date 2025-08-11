Multitud de personas se han reunido en el lugar ante el llamamiento realizado a través de las redes sociales para acudir a la zona

La macrofiesta se ha organizado sin autorización por parte de las autoridades

Una ‘rave’ clandestina convocada a través de las redes sociales y distintas aplicaciones móviles de mensajería han concentrado a cerca de 2.000 personas en el pantano de Santa Teresa, en Salamanca, donde los asistentes completaron este domingo su segunda jornada sin incidentes.

Organizada sin autorización por parte de las autoridades, como ocurría recientemente en Lleida, la macrofiesta no tardó en despertar el interés de los municipios de la zona, dentro del término municipal de Salvatierra, cerca del municipio de Guijuelo.

Tras dos días de música electrónica, y por el momento, no ha habido incidentes que hayan hecho actuar a los cuerpos de seguridad, que se limitan a controlar a la multitud y evitar la circulación de vehículos conducidos por personas que hayan consumido alcohol u otras sustancias, según señala EFE citando fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La fiesta fue publicitada y convocada a través de plataformas como TikTok, donde existen multitud de vídeos y comentarios en los que algunos de los participantes llaman a acudir a la zona.

Ante este escenario, los efectivos de la Guardia Civil se han limitado igualmente a controlar los accesos, mantener el orden público y el cumplimiento de la legislación en el lugar, evitando además posibles actividades molestas e insalubres que puedan afectar a los residentes de localidades cercanas.

El embalse, cercano a la localidad de Guijuelo, es lugar habitual de este tipo de encuentros, y tiene su último precedente en 2022, cuando un grupo de rezagados de otra 'rave' convocada en Zamora decidió desplazarse el embalse de Santa Teresa.