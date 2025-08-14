Arranca el puente de agosto con playas llenas y ocupación hotelera al máximo en Andalucía

Miles de turistas abarrotan la costa andaluza pese a la ola de calor al inicio del puente de agosto

El calor no da tregua en Andalucía ni siquiera junto al mar. En Punta Umbría, Huelva, el termómetro marcaba este jueves 36º, una temperatura que, si bien es elevada, resulta más llevadera en comparación con los 43º que soportan algunas zonas del interior andaluz, especialmente en provincias como Córdoba, Jaén o Sevilla.

A pesar de la intensa ola de calor, el inicio del esperado puente de agosto no se ha visto empañado. Desde primera hora de la mañana, las playas onubenses empezaban a llenarse de bañistas, familias y turistas dispuestos a aprovechar cada minuto de descanso.

La afluencia no solo se nota en la arena. Hoteles, chiringuitos y restaurantes viven días de máxima actividad. El sector turístico califica este verano como “excepcional” en cuanto a ocupación hotelera. “La primera quincena ha ido súper bien, hemos tenido un cien por cien de ocupación”, señalaba un jefe de recepción de un hotel valenciano, que ya se prepara para el lleno total durante el puente.

Los desplazamientos también han sido intensos. Ya sea en coche, avión, tren o autobús, miles de visitantes han llegado a la costa andaluza en las últimas horas.

No todos, sin embargo, pueden disfrutar de vacaciones. Algunos trabajadores continúan con su jornada laboral incluso en plena festividad, aprovechando los huecos libres para refrescarse o descansar.