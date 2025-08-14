Alberto Samperio 14 AGO 2025 - 17:23h.

Teófila, la madre de la víctima, se ha mostrado contundente contra el bombero que provocó el fuego: "Aunque me pida perdón no se lo voy a dar"

Detienen al autor del incendio en Mombeltrán que arrasó el Valle del Tiétar: lo habría provocado por interés laboral

El pasado 12 de agosto un hombre era detenido en la provincia de Ávila tras confesar que había provocado un incendio forestal entre los municipios de Cueva del Valle y Mombeltrán. En este caso se trataba de un bombero y lo provocó por intereses laborales para poder trabajar extinguiendo el fuego.

Jaro, como así se llama el detenido, habría conseguido el puesto de trabajo después de que otro compañero muriese en el incendio que provocó él mismo. El fuego consumió unas 2.200 hectáreas y se llevó la vida de este trabajador. 'TardeAR' se ha desplazado hasta la vivienda de Teófila y Juan, la madre y el hermano de Emilio, el bombero fallecido.

Teófila se ha mostrado muy apenada por el fallecimiento de su hijo: "Esto a mí me va a llevar a la muerte. No puedo aceptar que un sinvergüenza le haya llevado a la muerte a mi hijo".

La madre se ha mostrado muy enfadada con Jaro: "Aunque me pida perdón no se lo voy a dar". El hermano de Emilio ha señalado que lo que más le ha molestado es que Jaro cogiese el puesto del fallecido después de provocar el incendio: "Es tremendo, Emilio no se lo merecía".