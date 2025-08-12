El propio detenido ha confesado haber provocado el fuego, que arrasó 2.200 hectáreas, intencionadamente

Última hora de los incendios en España, en directo: el incendio forestal de Tarifa, en Cádiz, es intencionado

MombeltránUn hombre ha sido detenido como autor confeso del incendio forestal declarado el pasado 28 de julio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán, el cual arrasó 2.200 hectáreas del Valle del Tiétar, provocando el confinamiento y le evacuación de vecinos de varios municipios, además de causar múltiples daños en un área de gran valor medioambiental.

Ha sido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien haciendo balance de la oleada de incendios que están afectando a la comunidad autónoma ha informado de la detención durante una comparecencia.

El incendio, provocado con "intencionalidad maliciosa y dañina"

En sus explicaciones, el dirigente del PP ha subrayado que su arresto confirma las sospechas existentes sobre este fuego al respecto de la "intencionalidad maliciosa y dañina", como otros en la región.

En este sentido, ha recordado que el incendio entre Cuevas del Valle y Mombeltrán empezó a las 23:10 horas del pasado lunes 28 de julio en una zona forestal con una gran densidad.

Las llamas, contra las que los bomberos estuvieron combatiendo incansablemente, fueron además impulsadas por un fuerte viento que favoreció su rápida expansión, obligando a que hasta en dos ocasiones, en situación operativa 2 por la cercanía del fuego a las viviendas, se tuviesen que confinar a los vecinos de Mombeltrán y El Arenal.

El incendio, además, mantuvo también en vilo al término municipal de Arenas de San Pedro, con la llamada 'Andalucía de Ávila' temiendo el avance de las llamas.

El detenido por el incendio de Mombeltrán ha confesado haberlo provocado

El varón arrestado por este incendio ha confesado haberlo provocado de forma intencionada. Las pesquisas apuntan a esta motivación, ya que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio, según ha precisado la Benemérita en un comunicado.

La inspección técnico-ocular del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, realizada junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta tras el origen del incendio, ya reveló indicios claros de intencionalidad, algo ahora confirmado.

La investigación incluyó la toma de declaraciones a vecinos y el análisis de varias líneas de investigación mediante un Equipo Multidisciplinar con varias unidades de la Guardia Civil de Ávila. Como resultado de este trabajo, pronto se centraron en un hombre que la Guardia Civil identificó el pasado 31 de julio, cuando se dirigía a Cuevas del Valle, el cual realizó maniobras evasivas cuando se percató de la presencia policial.

Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, en sede policial se llevó a cabo la correspondiente toma de manifestación a dicha persona, hasta que finalmente confesó haber provocado el fuego.

Tras su detención, la Guardia Civil ha puesto a esta persona a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.

La operación ha sido desarrollada por efectivos del Seprona con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic), el Servicio de Información de la Comandancia de Ávila y personal técnico de la Junta.