Investigan la muerte de un hombre hallado en una carretera de Valladolid como un posible atropello

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso

Un varón de unos 50 años ha fallecido este jueves después de ser hallado inconsciente en plena calzada en el punto kilométrico 1 de la carretera VP-7000, a la salida de San Román de Hornija en dirección a Toro, todo apunta a que posiblemente podría haber sido atropellado, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 05.57 horas, momento en el que un particular alertó de la presencia del hombre, que podría estar sin vida, tendido en mitad de la vía. El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó un equipo médico de Tordesillas y una ambulancia de soporte vital básico.

El atropello, la principal hipótesis

A su llegada, el personal sanitario únicamente pudo confirmar el fallecimiento del varón.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y no descarta que el hombre pudiera haber sido atropellado.

Fuentes del instituto armado han confirmado a EFE que aunque no descartan ninguna hipótesis barajan el atropello como principal causa.