Los Mossos d'Esquadra han detenido al presunto autor del atropello múltiple en Granollers, Barcelona

El conductor responsable de un atropello múltiple dejó ocho heridos y huyó

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este miércoles al presunto autor del atropello múltiple en Granollers (Barcelona) del pasado sábado por la noche, según han confirmado fuentes del cuerpo a Europa Press.

Según ha avanzado 'Catalunya Informació', la detención se ha producido pocos minutos más tarde de la medianoche y se acusa al detenido de ser el conductor que hirió a ocho peatones en la calle Maria Palau de la localidad barcelonesa, siendo reconocido por algunos vecinos.

El conductor chocó contra una farola en el lugar y el coche perdió entonces el parachoques, pero siguió la marcha y huyó en dirección a Canovelles