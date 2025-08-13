Logo de InformativosInformativos
Detenido el presunto autor del atropello a ocho peatones el pasado sábado en Granollers, Barcelona

El parachoques del coche con el que el presunto autor de los hechos huyó
El parachoques del coche con el que el presunto autor de los hechos huyóINFORMATIVOS TELECINCO
BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este miércoles al presunto autor del atropello múltiple en Granollers (Barcelona) del pasado sábado por la noche, según han confirmado fuentes del cuerpo a Europa Press.

Según ha avanzado 'Catalunya Informació', la detención se ha producido pocos minutos más tarde de la medianoche y se acusa al detenido de ser el conductor que hirió a ocho peatones en la calle Maria Palau de la localidad barcelonesa, siendo reconocido por algunos vecinos.

El conductor chocó contra una farola en el lugar y el coche perdió entonces el parachoques, pero siguió la marcha y huyó en dirección a Canovelles

