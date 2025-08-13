El suceso se ha producido después de que un vehículo se saliese de la vía en la Calle Infantas de Aranjuez

Las autoridades investigan las circunstancias en que se ha producido el atropello

Compartir







AranjuezUn hombre de 64 años ha sido hospitalizado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid tras resultar gravemente herido al ser atropellado cuando se encontraba sentado en una terraza en Aranjuez.

El suceso ocurrió en torno a las 0:17 horas de este miércoles en la Calle Infantas de Aranjuez después de que un vehículo se saliese de la vía por circunstancias que se investigan.

El hombre atropellado en Aranjuez, en estado grave

En el lugar, el personal sanitario desplazado para asistirle logró estabilizar al sexagenario, procediendo a su inmediato traslado al Hospital 12 de Octubre.

Según han precisado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, debido al atropello sufrió politraumatismos muy graves.

Tras lo ocurrido, hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Local de Aranjuez.