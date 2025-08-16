Los animales, las víctimas silenciosas de los incendios

Noelia Camacho 16 AGO 2025 - 22:19h.

Miles de animales fallecen cada año en los incendios que se dan por toda España

Entre las víctimas de estos incendios están también los animales. Desde ganado y mascotas a especies salvajes que viven en libertad: muchos han muerto o han quedado malheridos escapando de las llamas. Otros, con más suerte, han sido rescatados por efectivos y vecinos.

Esta catástrofe animal ocurre cada verano. La ley de protección animal prevé protocolos para trasladarlos de sus explotaciones en caso de catástrofe, pero dos años después no existen. Mientras se aprueban, cada explotación puede tomar medidas de autoprotección, como en Burrolandia, en Tres Cantos, donde tuvieron que evacuar, pero vigilaban a los animales con una cámara y abrieron los aspersores por control remoto. Afortunadamente, se salvaron.

También en Tres Cantos, Fernando acudió a auxiliar a un rebaño de ovejas masacrado por las llamas. Sólo pudieron eutanasiar a varias para que no sufrieran más. Lucía se encontró una viva, le dio agua y llamó a emergencias, y consiguieron salvarla.

También miles de animales silvestres han sido victimas del fuego: desde jabalís a corzos, perdices o zorros. Los supervivientes necesitan ahora agua y comida, lo que las llamas les arrebataron.