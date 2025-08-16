Portugal pierde en sólo dos días 64.000 hectáreas calcinadas por los incendios

Última hora de los incendios en España, en directo

Compartir







Los incendios que azotan también a Portugal están dejando impactantes imágenes como el impresionante tornado de fuego que se ha formado durante uno de los incendios que azotan al país luso.

El fenómeno ha provocado el pánico entre las personas que se encontraban en la zona. En el país vecino, los incendios forestales no dan tregua. El fuego ha consumido unas 64.000 hectáreas de terreno. Las llamas han devoran también varias viviendas y ya lamentan un muerto y un herido grave.

PUEDE INTERESARTE Seis incendios permanecen activos en Extremadura

64.000 hectáreas devoradas por las llamas

Los incendios forestales que asolan Portugal han quemado en apenas dos días unas 64.000 hectáreas de monte, según un recuento provisional que refleja que, en lo que va de año, el país ha perdido por los fuegos 17 veces más de territorio que en el mismo periodo de 2024.

El Instituto de Conservación de la Naturaleza y de los Bosques (ICNF) estimaba que entre el 1 de enero y el 14 de agosto habían ardido cerca de 75.000 hectáreas, pero el dato se ha disparado por encima de los 139.000 a día de hoy, informa la agencia Lusa.

En dos días, ha ardido el 46 por ciento de la superficie quemada desde el principio del año y la situación no mejora en el centro y el norte del país, donde más de un centenar de concejos siguen en una situación de riesgo máximo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Uno de los concejos bajo aviso es el de Guarda, donde cientos de efectivos siguen combatiendo contra un incendio que el viernes se cobró la primera víctima mortal de la actual emergencia, un antiguo dirigente local que colaboraba sobre el terreno en la extinción de las llamas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mueren seis ancianos por un incendio en una residencia del norte de Portugal

Además, seis ancianos han muerto y otros cinco han sufrido heridas graves por un incendio desatado este sábado de madrugada en una residencia de la localidad portuguesa de Mirandela, en el norte de Portugal.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El incendio se declaró en torno a las 5.00 (hora local) y las primeras investigaciones sitúan su origen en el colchón de una de las habitaciones, según un responsable del centro Bom Samaritano citado por la cadena de televisión RTP.

Entre las víctimas figuran los tres ocupantes de la habitación donde habrían comenzado las llamas, mientras que los otros tres fallecidos han sufrido problemas respiratorios derivados de la inhalación de humo. En total, en la residencia vivían unas 90 personas mayores.