¿Por qué ya no se hacen campañas de prevención contra incendios?

Dependiendo de la edad que tengamos, podemos reconocer al conejo Fidel. Fue creado en los años 60 por el Ministerio de Agricultura para concienciar sobre los fuegos. Protagonizaba las campañas de prevención, pero no se ha vuelto a hacer una desde 2014. En la actualidad, Fidel nos diría que el riesgo es extremo.

Desde el año 1962, cada verano traía un recordatorio, un mensaje claro: "No tire colillas sin apagar, cuando un monte se quema algo suyo se quema".

Las campañas contra incendios fueron evolucionando a lo largo de los años

El conejo Fidel servía para concienciar sobre las colillas, las cerillas o el peligro del fuego. Las campañas fueron evolucionando con los tiempos, contaban historias, se dirigían a los niños y también a los jóvenes.

El lema que más impacto tuvo se cantaba: "Todos contra el fuego". En él se involucró todo el mundo, todos los estilos, desde Cruz y Raya a Butragueño, toda la sociedad se unió por una causa.

Los héroes siguen siendo los mismos: los bomberos. Sin embargo, hoy, el silencio de las campañas contrasta con el ruido de las llamas.