El radar más 'multón' de España recoge una multa cada siete minutos y una recaudación superior a 11 millones de euros

El debate sobre los radares sigue abierto con diferentes opiniones

Con las vacaciones, miles de conductores se enfrentan a un riesgo que puede amargarles el viaje: las multas de tráfico. En España se imponen unas 10.000 sanciones al día por exceso de velocidad, una cifra que refleja tanto la magnitud del control como la polémica sobre su carácter recaudatorio.

Uno de los ejemplos más claros está en la M-40 de Madrid, a la altura del kilómetro 20, donde se encuentra el radar más multón del país. Solo en el último año registró cerca de 75.000 infracciones, lo que supone una multa cada siete minutos y una recaudación superior a 11 millones de euros.

El debate sigue abierto: mientras la DGT insiste en la función disuasoria de estos dispositivos, muchos conductores critican que se ubiquen en tramos donde el exceso de velocidad no supone un riesgo evidente. De hecho, el 70% de los accidentes mortales ocurren en carreteras secundarias, y no en grandes vías como autopistas o circunvalaciones, donde se concentra la mayoría de los radares.

El futuro podría cambiar esta dinámica. La incorporación de tecnologías inteligentes a los vehículos abre la puerta a que, en unos años, el coche limite automáticamente la velocidad en función de la vía, lo que eliminaría las sorpresas en el buzón.