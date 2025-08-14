Cómo saber si puedes aparcar en batería o en línea: señales que confunden y te pueden multar

David Soriano 14 AGO 2025 - 20:40h.

La normativa dice que, en ausencia de marcas viales que delimiten el espacio de estacionamiento, este debe realizarse siempre paralelamente al borde de la calzada.

Las multas de la DGT por guardar aparcamiento

Aparcar no solamente es uno de los momentos más críticos y temidos por muchos en el examen del carnet de conducir, sino una acción que haremos recurrentemente en nuestra vida como conductores. En ocasiones, puede que no sepamos toda la legislación al respecto por ejemplo en las diferentes formas de estacionamiento que hay, pudiendo dar lugar a confusiones que salgan caras en forma de multas evitables.

Cuándo aparcar en línea y cuándo en batería

En primer lugar, conviene saber cuáles son las diferentes formas de estacionamiento que hay disponibles, aunque seguramente solamente haya que refrescarlas de nuestra época en la autoescuela. La más frecuente se conoce como estacionamiento en línea, aunque tiene sinónimos como en fila o cordón. Esta es aquella en la que los vehículos aparcan uno detrás del otro. Por tanto, tendrás la parte trasera de un vehículo pegando con el morro de tu coche y la parte delantera de otro vehículo pegada a tu maletero.

Hay otras formas secundarias de aparcamiento. La segunda más habitual puede ser la conocida como estacionamiento en batería, que es aquella en la que los vehículos aparcan uno al lateral del otro, una especie de sándwich en la que a veces cuesta salir del coche sin golpear a los vehículos aparcados a los lados. La tercera en cuestión, aunque no es relevante para este texto, es el estacionamiento en oblicuo o espiga, similar a la batería, pero con los vehículos colocados de forma diagonal.

Las competencias en la gestión de las formas de estacionamiento están en los diferentes ayuntamientos, que son quienes pueden planificar y modificar en sus planes de urbanismo las distintas zonas de aparcamiento. Sea lo que decida cada uno, sí que hay una normativa estatal que rige el orden de preferencia en caso de que no esté correctamente delimitado el espacio para aparcar, sabiendo de este modo cuál sería la forma de estacionamiento correcta.

Concretamente, es el artículo 92.1 del Reglamento General de Circulación, que es el que establece que “la parada y el estacionamiento se realizarán situando el vehículo paralelamente al borde de la calzada. Por excepción, se permitirá otra colocación cuando las características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen”. Por tanto, cuando podamos estacionar en un lugar, lo deberíamos hacer en línea, pues es el modo en el que el vehículo queda paralelo a la frontera entre calzada y acera. De igual forma, el apartado subsiguiente, artículo 92.2 establece la obligación (sea cual sea la forma de aparcar) de todo conductor de estacionar “de forma que permita la mejor utilización del restante espacio disponible”.

Sabiendo que por defecto debemos estacionar en línea, podemos tomar como referencia el artículo 59 de la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para saber cuáles son las normas básicas de estacionamiento dependiendo de si vamos por una vía de sentido único o doble sentido. “En las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento, cuando no estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de marcha. En las vías de un solo sentido de circulación, y siempre que no hubiera señalización en contrario, el estacionamiento se efectuará a ambos lados de la calzada, siempre que se deje una anchura para la circulación no inferior a la de un carril de 3 metros. Salvo señalización en contrario, el aparcamiento se efectuará en línea, fila o cordón”.

Señales que nos dan pistas sobre cómo aparcar

Las señales que más nos pueden ayudar a distinguir si debemos aparcar en línea o en batería (o en oblicuo, si se diera el caso) son las marcas viales que veremos en la calzada. La mayoría de estos ayuntamientos pintan estas señales horizontales en el pavimento que delimitan los espacios designados para estacionar vehículos, lo que deja bastante claro cuál de las formas es la más correcta. Ante la ausencia de estas marcas en la calzada, si realmente se pudiera estacionar (lo cual deberíamos asegurarnos primero, incidiendo en el que el vehículo no moleste el tránsito de la vía) primaría el principio de prioridad del estacionamiento en línea.

Sin embargo, en ocasiones podemos encontrar señalización adicional en una zona de aparcamiento que indique como acompañamiento de una señal vertical, bien visualmente mediante iconos como en la imagen superior, bien mediante texto, que hay una excepción a la norma y se ha elegido una de las opciones secundarias de aparcamiento en esa zona. En la mayoría de municipios, por tanto, tiene el mismo grado de prohibición aparcar en batería sin señales que habiliten tal posibilidad que hacerlo en línea cuando el estacionamiento deba efectuarse en batería conforme a la señalización existente.

Un ejemplo bastante frecuente de lo primero son los coches de poco tamaño que optan por aparcar en batería en una zona de aparcamiento en línea, lo cual está terminantemente prohibido por mucho que sean vehículos bastante cuadrados en los que el ancho y el largo son medidas bastante similares. Por tanto, cuando veas un Smart, Renault Twizy o similar aparcado de esta forma por comodidad del conductor, sabrás que se arriesga a llevarse una multa de aparcamiento porque la normativa establece que mientras que no se indique otra cosa, el estacionamiento de turismos ha de realizarse en línea. En cuanto a la cuantía de las multas por aparcar de la forma incorrecta, al ser competencia de las autoridades locales, no hay un consenso en la cantidad, pero suelen ser de unos 90 euros en la mayoría de los casos.