España se quema y los efectivos no son suficientes: los vecinos intentan salvar sus casas con sus propios medios

Los medios que aporta el Gobierno de España para combatir los incendios propagados por todo el país

Los pulmones de España arden descontrolados. España se quema y los efectivos que combaten las llamas no son suficientes. Este lunes, 500 militares más se suman a los bomberos en Galicia, Castilla y León, y Extremadura. El Gobierno amplía dispositivos ante la queja de las comunidades autónomas.

Muchos vecinos intentan sofocar las llamas ellos mismos, desesperados. Es uno de los peores veranos en cuanto a incendios, que deja ya cuatro muertos. El último, un bombero mientras se enfrentaba al fuego en Yeres, en León.

Ya son 28 los focos activos en Castilla y León, donde la oleada de incendios cumple ya nueve días castigando el noroeste de España, arrasando sobre todo León, Ávila y Zamora.

Mientras, en Extremadura la situación también es complicada. El incendio de Jarilla amenaza ahora con pasar a esa comunidad. Lleva casi una semana ardiendo, alimentado por el viento, mientras los vecinos siguen pidiendo, como en el norte de España, más medios para luchar contra las llamas.