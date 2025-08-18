Última hora de los incendios en España: la amenaza del fuego llega al corazón de los Picos de Europa
España se quema y los efectivos no son suficientes: los vecinos intentan salvar sus casas con sus propios medios
Los medios que aporta el Gobierno de España para combatir los incendios propagados por todo el país
Los pulmones de España arden descontrolados. España se quema y los efectivos que combaten las llamas no son suficientes. Este lunes, 500 militares más se suman a los bomberos en Galicia, Castilla y León, y Extremadura. El Gobierno amplía dispositivos ante la queja de las comunidades autónomas.
Muchos vecinos intentan sofocar las llamas ellos mismos, desesperados. Es uno de los peores veranos en cuanto a incendios, que deja ya cuatro muertos. El último, un bombero mientras se enfrentaba al fuego en Yeres, en León.
Ya son 28 los focos activos en Castilla y León, donde la oleada de incendios cumple ya nueve días castigando el noroeste de España, arrasando sobre todo León, Ávila y Zamora.
Mientras, en Extremadura la situación también es complicada. El incendio de Jarilla amenaza ahora con pasar a esa comunidad. Lleva casi una semana ardiendo, alimentado por el viento, mientras los vecinos siguen pidiendo, como en el norte de España, más medios para luchar contra las llamas.
Los trenes AVE entre Madrid y Galicia siguen suspendidos
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirásuspendido este lunes, 18 de agosto, a primera hora de la mañana, acumulando así hasta el momento cinco días consecutivos sin servicio porlos incendios.Ir a la noticia
El incendio de Jarilla, activo, descontrolado y con una evolución desfavorable
El incendio de Jarilla sigue este lunes activo, descontrolado y con una evolución desfavorable. Ya se han quemado más de 11.000 hectáreas y hay más de 300 vecinos evacuados.
Las condiciones meteorológicas no son favorables y faltan medios. Hay 300 efectivos luchando contra las llamas en Extremadura pero harían falta, al menos, el doble, 600 personas.
El flanco norte es el que más preocupa a los bomberos porque podría saltar a Castilla y León.
La entrada de aire atlántico inicia el fin de la ola de calor en el noroeste
La entrada de un aire atlántico iniciará este lunes 18 de agosto el fin de la ola de calor en España, con un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste peninsular.
Según informa la AEMET, se espera nubosidad baja en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles dispersas, más abundantes por la tarde en el interior y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, nubosidad media y alta que se desplazará de oeste a este. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución abundante en la mitad oriental, donde son probables chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas.
No obstante, la AEMET, en todo caso advierte de que se mantendrán valores "significativamente elevados" en la mitad sudeste, así como en zonas de Baleares y Canarias, incluso 40 grados en el Guadalquivir y depresiones del sudeste.
El AVE Madrid-Galicia sigue cortado este lunes
La circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante este lunes, según ha anunciado el ministro de Transporte, Óscar Puente.
En Orense existen numerosos incendios activos y las altas temperaturas y las rachas de viento impiden operar el servicio ferroviario con seguridad, explica el ente gestor de infraestructuras ferroviarias. A esta hora permanecen también cortados debido a los incendios los tramos de la red convencional ferroviaria Zamora-A Coruña y Palencia-A Coruña entre Ponferrada y Monforte.
Controlado un incendio forestal en la zona de Puigmaçana de Castell de Mur
Los Bombers de la Generalitat han controlado un incendio forestal declarado el domingo por la noche en la zona de Puigmaçana, en la localidad de Castell de Mur (Lleida). El aviso se produjo casi a las doce y durante la noche han trabajado con una veintena de dotaciones.
En estos momentos, permanecen en la zona unas 10 dotaciones terrestres para tratar de extinguir el incendio.
Decae la evacuación de Viñas de la Mata
La Junta de Extremadura ha levantado las medidas de evacuación de la urbanización Viñas de la Mata, tras haberse logrado estabilizar el fuego en Casar de Cáceres, así como las de confinamiento de Casas del Monte y Segura de Toro que fueron adoptadas por la desfavorable evolución del incendio de Jarilla.
El Centro 112 de Extremadura ha recomendado no hacer uso de las piscinas naturales de Casas del Monte y Segura de Toro en aras de evitar afluencia de usuarios externos a esas localidades cacereñas.
Además, las autoridades han decidido mantener la evacuación de Rebollar, Gargantilla y las alrededor de 80 casas diseminadas de Hervás; así como los confinamientos de Hervás y la urbanización Cuartos de Baño, el cual fue decretado a causa del fuego declarado en la zona de Aliseda.
María Guardiola critíca al Gobierno
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha criticado al Ejecutivo central: "El presidente del Gobierno no nos ha convocado".
Controlado un incendio de vegetación en Onda, Castellón
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por controlado sobre las 1.00 horas de este lunes el incendio de vegetación declarado en el municipio de Onda.
Así lo ha indicado en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha informado de que se han movilizado dos dotaciones de bomberos del Consorcio, dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, además de una unidad de mando y un coordinador forestal del Consorcio, que siguen trabajando en la extinción de las llamas.
500 miulitares se suman a las labores de extinción
Este lunes 500 militares más se suman a las labores de extinción en Galicia, Castilla y León y Extremadura tras las continuas acusaciones de falta de medios.
Ayuso critica a un Gobierno "paralizado" ante los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha interrumpido sus vacaciones en Fuerteventura pero para el Partido Popular ha tardado demasiado en hacerlo. Llega tarde, dicen. Las principales comunidades afectadas están lideradas por los populares y acusan al Gobierno de no haber contado con ellos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado a un Gobierno "paralizado" que "ve cómo todo se quema" para "buscar culpables" y ha insistido en que "no hay que esperar para actuar", sino que hay que "adelantarse".
28 focos siguen activos en Castilla y León
Son ya 28 los focos activos que calcinan sin piedad y obligan a desalojar ya más de 60 municipios.
La zona que más preocupa es la de Valdeón, donde casi un centenar de vecinos se niega a abandonar su pueblo con tal de intentar protegerlo del fuego. La amenaza ha llegado al corazón de los Picos de Europa, después de haber dejado ya una huella negra en Las Médulas.
Son ya más de 2.000 personas desalojadas, que dejan atrás sus casas rodeadas únicamente por un rojo intenso que no cesa. La oleada de incendios cumple ya 9 días castigando el noroeste de España, arrasando sobre todo León, Ávila y Zamora.
En Castilla y León el fuego no da tregua
Castilla y León amanece en una nueva jornada negra en la que el fuego no da tregua a un dispositivo exhausto.
En Yeres, un bombero ha fallecido y otro ha resultado herido al volcar la autobomba en la que acudían a trabajar en las labores de extinción. Es ya la tercera víctima mortal por los incendios de Castilla y León después de que dos voluntarios fueran alcanzados por las llamas en Quintana y Congosto.