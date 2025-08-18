El fuego sigue arrasando con todo a su paso y ya ha destruido casi 60.000 hectáreas

Última hora de los incendios en España: la amenaza del fuego llega al corazón de los Picos de Europa

Los trágicos incendios que asolan a España siguen extendiéndose. En Ourense se han quemado ya casi 60.000 hectáreas y tanto los equipos de extinción como los vecinos se resignan a ver cómo, pese a llevar días luchando incansablemente contra el fuego, las llamas siguen avanzando.

Afrontando horas críticas, unas 40.000 personas se han visto afectadas por la oleada de incendios, que han obligado al envío de alertas ES-Alert para advertir del peligro, así como a evacuar viviendas, establecimientos y residencias de ancianos ante la proximidad de las llamas. Además, las condiciones meteorológicas, con temperaturas por encima de 30 grados e importantes rachas de viento, no están favoreciendo las labores de extinción. De hecho, están haciendo que el fuego de Villamartín de Valdeorras, en Ourense, llegue a la provincia de León.

Los vecinos, desolados ante el avance del incendio en Ourense

El crepitar de las llamas y el sonido de las sirenas rompen el silencio desde hace más de una semana en la provincia gallega, donde los afectados permanecen en vilo ante un escenario desolador. Una lengua de fuego se extiende por Ourense y varias localidades permanecen completamente rodeadas por las llamas: “En 75 años que tengo, de verdad, os lo digo en serio, no lo he vivido jamás”, lamenta una vecina.

El fuego sigue devorando hectáreas y preocupa especialmente el flanco norte, que se acerca en dirección a la sierra del Caurel. Su avance está provocando evacuaciones constantes.

“Lo veíamos cerca, pero es que, de repente, lo teníamos ya en el pueblo y ya, inmediatamente, con lo puesto, fuera”, cuenta otra afectada.

200 militares de refuerzo para apoyar en la lucha contra los incendios en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que en las próximas horas llegarán a Galicia 200 militares para apoyar las labores de extinción. Mientras, el fuego sigue arrasando con todo a su paso. Según el último balance de la Consellería do Medio Rural, en Ourense ha arrasado ya más de 58.000 hectáreas

En Viana do Bolo, la angustia se apoderaba también de varios vecinos que, desesperados intentaban salvar una casa del fuego.

“El miedo que se pasa en un momento es terrible. Se pasa muy mal”, denuncian. “Por poco se quema una casa. Si no… Gracias a la UME y a la gente de aquí del pueblo, que pidieron auxilio”. “Gracias a ellos estamos controlando un poco esto y haciendo lo que se puede”, cuentan ante nuestras cámaras.

A pesar del intenso trabajo de la UME y otros efectivos las llamas no se dejan controlar, ayudadas por un viento cálido que alimenta el fuego hasta convertirlo en una bestia difícil de domar.