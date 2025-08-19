Una avioneta cae desde el cielo estrellándose en Benicasim: los dos ocupantes salieron completamente ilesos

Una avioneta ha sufrido un accidente en el término municipal de Benicasim, donde se ha estrellado al despegar del aeroclub de la playa de Castellón. El golpe se produjo por un fallo en el motor de despegue y habría caído en el humedal de la Quadra de Santiago.

La Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional fue quien localizó la máquina. Unos agentes fueron quienes vieron a la avioneta sobrevolando la playa, pero a la hora de localizarla, no lo hicieron. Tras ello, alertaron de lo ocurrido y un helicóptero de la Policía Nacional consiguió localizarlos desde el aire.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar donde se estrelló la maquinaria para atender a los que iban dentro de ella. Se esperaban encontrar heridos de gravedad. Sin embargo, se llevaron una grata sorpresa al comprobar que los dos ocupantes estaban sanos y salvos, no resultaron heridos tras la fuerte caída.

La aeronave, completamente volcada y dañada

La aeronave quedó completamente volcada y con daños graves visibles en el mecanismo donde se produjo el fallo. Los agentes quedaron completamente sorprendidos al comprobar que los pilotos estaban ilesos. Por el momento no se sabe nada más de lo ocurrido ni por qué las dos víctimas consiguieron salir tan bien paradas de lo ocurrido.