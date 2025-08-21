Canarias ha elaborado una guía de buenas prácticas para la atención y acogida a migrantes menores que viajan solos

La guía se ha llevado a cabo en colaboración con cerca de 50 ONG’s y entidades internacionales

El Gobierno de Canarias ha elaborado una guía de buenas prácticas para la atención y acogida a inmigrantes menores que viajan solos, en colaboración con cerca de 50 ONG’s y entidades internacionales, informa el Ejecutivo.

Entre las conclusiones y recomendaciones se señala la urgencia de reforzar la colaboración interadministrativa como condición imprescindible para facilitar el traslado solidario de menores migrantes no acompañados a otras comunidades y garantizar su plena integración social, se indica en un comunicado.

Mejorar la acogida a estos jóvenes en todo el Estado español

Se recogen, además, distintos aspectos que conforman la atención integral a los niños, niñas y adolescentes que llegan solos, desde el acceso al procedimiento de asilo y la protección internacional, a la atención específica a niñas supervivientes de violencia de género, víctimas de trata y del colectivo LGBTIQ+, la salud mental y la reparación del daño, así como los distintos modelos de acogimiento -residencial, familiar o por reunificación- y la realidad de la infancia separada.

Igualmente, se abordan los procedimientos de determinación de la edad y la situación administrativa de los menores, los retos en la transición a la vida adulta y las alternativas residenciales y sociolaborales, así como los mecanismos de coordinación interinstitucional y la distribución de menores entre territorios.

Este documento "mejorará la acogida a estos jóvenes en todo el Estado" a pesar de "la pasividad del Gobierno central y las reticencias de las comunidades autónomas" a acoger a los menores inmigrantes, afirma el Gobierno de Canarias.