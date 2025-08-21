El grupo especialista de rescate tuvo que montar un vivac para que los montañeros recuperaran la temperatura corporal

Rescatan a 19 excursionistas, a punto de ahogarse, tras volcar sus kayaks en un embalse de Madrid

Compartir







HuescaEspecialistas del GREIM y del Destacamento Aéreo de Benasque y 061 de Aragón, rescataron a 4 montañeros con hipotermia que habían sufrido una tormenta la noche anterior.

Los montañeros habían decidido realizar la excursión a pesar de las advertencias meteorológicas con avisos naranjas de la AEMET por fuertes lluvias y tormentas.

El grupo especialista de rescate tuvo que montar un vivac para que los montañeros recuperaran la temperatura corporal para finalmente ser evacuados por vía aérea en la mañana del miércoles.