Los rescates se realizaron en helicóptero y en barcas y todas las personas resultaron ilesos, según fuentes del 112 Emergencias Madrid

Los servicios de Emergencias 112 Madrid han salvado la vida a 19 personas que cayeron al agua cuando practicaban kayak en el embalse del Atazar. Una fuerte racha de viento volcó varias embarcaciones y estuvieron en apuros, según las fuentes de SUMMA.

El incidente ocurrió. este domingo por la tarde, cuando un grupo de 27 personas practicaban kayak en el embalse y una fuerte racha de viento volcó varias embarcaciones cayendo al agua sus ocupantes, que finalmente fueron rescatados ilesos.

Un helicóptero del SUMMA 112 rescató a los excursionistas del Atazar

El GERA y asistencias del SUMMA112 montaron un dispositivo de rescate acuático en el embalse del Atazar, tras recibir el aviso sobre las 19.05 y han localizado y rescatado a las 19 personas, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid a través de X .

Los rescates se han realizado en helicóptero y en barcas y una vez evacuados todos los rescatados, se han trasladado a la Casa de la Cultura de El Berrueco.

Los rescatados llevaban puesto el chaleco salvavidas y todos se encuentran bien, refiere Emergencias, que añade que el dispositivo de rescate ha estado integrado por 11 medios de Bomberos de la Comunidad de Madrid, cinco medios de SUMMA112, Agentes Forestales y Guardia Civil.