El detenido conducía con la grúa por la N-420 entre Teruel y Utrillas cometiendo reiteradas infracciones

Circuló invadiendo el arcén y el carril del sentido contrario, poniendo en peligroa todos los usuarios de la vía

TeruelUn conductor de una grúa ha sido detenido por la Guardia Civil en la provincia de Teruel tras conducir de forma reincidente, –y durante dos días consecutivos–, bajo los efectos del alcohol. En los instantes previos a su arresto, circuló invadiendo el arcén y el carril del sentido contrario, poniendo así en peligro su vida y la de todos los usuarios de la vía.

Los hechos, concretamente, se remontan al 18 de agosto, cuando la Guardia Civil de Tráfico, al comprobar la conducción anómala de un camión grúa, procedieron a la detención del conductor implicado.

El conductor de grúa, detenido tras superar los límites de alcohol al volante dos días consecutivos

En esos momentos, el detenido conducía con la grúa por la N-420 entre Teruel y Utrillas, cometiendo reiteradas infracciones a la normativa de seguridad vial y provocando la alerta de otros conductores y usuarios, que comunicaron los hechos a la central de servicios de la Benemérita.

Al darle el alto, los agentes apreciaron evidentes signos de embriaguez en el conductor, que arrojó una tasa de 0,80 miligramos de alcohol por litro en aire respirado; cinco veces más del límite permitido. Además, el día anterior este mismo conductor fue investigado por un delito de similares características, al circular con una tasa de 1,08, esto es, 7,2 veces por encima del límite.

Tras su detención, las diligencias instruidas han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Calamocha.

Como consecuencia de estos actos, el conductor podría enfrentar penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor de uno a cuatro años.