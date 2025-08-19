Redacción Andalucía 19 AGO 2025 - 11:07h.

El siniestro vial se registró poco antes de las 23:40 horas en la Avenida Juan Carlos I

"En la mayoría de accidentes en ciudad con heridos suele haber motoristas", recuerda la Policía Local de Marbella

MálagaUn menor de 17 años murió este 18 de agosto después de sufrir un accidente con una moto en la que iba montado, cuando circulaba por la localidad de Marbella (Málaga).

Según ha precisado el 112 de Andalucía, un particular llamó a emergencias porque había encontrado a un chico herido en la calzada. Concretamente en la zona de Los Monteros de la Avenida Juan Carlos I.

Hasta ese punto del municipio se desplazaron una ambulancia del 061 y agentes tanto de Policía Local como de Guardia Civil. Sin embargo, los sanitarios no pudieron hacer nada por la vida del adolescente.

Confirmaron su fallecimiento in situ. No han trascendido más detalles sobre este siniestro vial ni las causas por las que la víctima se cayó del vehículo, resultando gravemente afectado.

"En la mayoría de accidentes suele haber motoristas"

El 15 de julio, precisamente la Policía Local de Marbella compartió una publicación en sus redes sociales en la que advertía de que "en la mayoría de accidentes en ciudad con heridos suele haber motoristas".

Por ello, pedía a todos los usuarios de la vía "conducir con precaución" por las carreteras y calles de la localidad malagueña. "No te hace más lento, te hace más inteligente", añadía a la frase anterior.

Varios vecinos ponían el foco también en otros vehículos, en sus comentarios. "Los patinetes van como locos como las aceras", avisa Mónica, mientras que Elena reitera que "son un peligro".