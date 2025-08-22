Los vecinos de Ávila afirman que el tiroteo mortal entre dos familias pudo ser "un crimen pasional"

El tiroteo entre dos familias con un muerto en la ciudad de Ávila pudo ser "un crimen pasional", según apuntan los vecinos de la zona

Un enfrentamiento entre dos familias provocó el tiroteo que acabó con un muerto y cuatro heridos en Ávila

Compartir







Este pasado jueves por la tarde se vivieron momentos de auténtica tensión en Ávila. Se vieron imágenes de golpes contra un coche y peleas en plena calle. Hablamos del tiroteo entre dos familias en la capital abulense, concretamente, en la calle Maestro Piquero.

El enfrentamiento terminó con un hombre de 51 años fallecido y otros cuatro heridos. Los familiares de la víctima mortal se concentraron frente al hospital. Los implicados no han sido detenidos, pero sí identificados.

PUEDE INTERESARTE Huye por los tejados de las casas de Ávila para evitar ser detenido tras ser acusado de violencia de género

Según informa Marta Ropero, "ya habría varias personas identificadas como presuntas autoras del delito, aunque todavía no habrían sido detenidas". "La reyerta tuvo lugar entre dos familias que mantenían una rivalidad entre sí. Rápidamente desataron el tiroteo que, de momento, deja una víctima mortal y cuatro heridos que siguen hospitalizados", apunta la periodista.

Se desconoce el motivo principal del crimen, pero los vecinos apuntan al crimen pasional

La reportera asegura que "fueron los vecinos de la zona a los que llamaron a la policía, quien rápidamente se desplazó hasta el lugar de los hechos y puso en funcionamiento un operativo policial que todavía continúa".

PUEDE INTERESARTE Redada contra el narcotráfico en Ávila: hay tres detenidos y se incautan armas de gran calibre

"Además, aunque todavía se desconoce el motivo principal del crimen, vecinos de la zona. nos han contado en la tarde de este viernes que se podría tratar de un crimen pasional. La investigación todavía continúa abierta", ha sentenciado Marta Ropero desde Ávila.