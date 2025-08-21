Tiroteo en Ávila: un hombre muere y otro es herido en una pierna

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en una pierna en un tiroteo ocurrido en Ávila

Una disputa familiar pudo desatar la tragedia en Arenas del Rey, Granada: el agresor se suicidó en un cortijo tras matar a su cuñado y herir a su hermana

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en una pierna en un tiroteo ocurrido en la calle Maestro Piquero de Ávila, han informado a fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Tras el tiroteo, familiares y allegados de uno de los hombres tiroteados, de 51 años, lo han llevado en un coche particular hasta el Centro de Salud del Paseo de la Estación, donde los médicos han confirmado su fallecimiento.

Fueron unos vecinos de la zona quienes dieron el aviso a los Servicios de Emergencia. Alertaron de que habían oído disparos y que vieron a dos personas heridas en el suelo, a quienes unos particulares se estaban llevando en varios coches.

No es el primer enfrentamiento

No es la primera vez que surgen este tipo de enfrentamientos en la zona. En la puerta del propio centro de salud al que fue trasladado el varón que ha terminado falleciendo en las instalaciones, han surgido diferentes peleas por parte de las personas que forman los grupos implicados en este suceso.

Las imágenes del suceso

Golpeaban las ventanas con barras de hierro

En vídeos compartidos por las personas que viven cerca del lugar donde se ha producido la pelea, se ve a varias personas junto a agentes del cuerpo de la Policía, armados con barras de hierro golpeando a una de las ventanas de las casas y a la luna de un coche aparcado. Uno de los hombres del vídeo tenía la camiseta rota por el forcejeo producido en el conflicto.