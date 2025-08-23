La Guardia Civil establece controles en la cantera de Roiz para impedir el acceso a una 'rave' con 400 personas celebrada en Valdáliga, Cantabria

Los participantes pueden ser multados con entre 150 euros y 30.000 euros y los organizadores recibir sanciones de hasta 600.000 euros

Unas 400 personas se han reunido en una 'rave' que se celebra desde la noche de este viernes en las canteras de Roiz, en el municipio cántabro de Valdáliga.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria a EFE, la Guardia Civil controla desde las 7:00 horas los accesos a esa zona para impedir la entrada a esa fiesta multitudinaria.

Multas entre 150 y 30.000 euros

La presencia de la Guardia Civil ha permitido reducir a 120 los coches que han accedido al recinto, con lo que se calcula que en la 'rave' hay unas 400 personas.

Desde la Delegación de Gobierno se advierte que los organizadores de este tipo de fiestas se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros.

Los participantes, por su parte, pueden ser multados con entre 150 euros y 30.000 euros.