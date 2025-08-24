Europa Press 24 AGO 2025 - 10:45h.

Cinco actores del parque temático de Puy du Fou han sido hospitalizados tras sufrir un accidente

Tras ser atendidos por una UVI móvil, los cinco empleados han sido trasladado en dos ambulancias al hospital

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 23.48 horas, cuando el coche de atrezzo en el que se encontraban ha volcado.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 23.48 horas, cuando el coche de atrezzo en el que se encontraban ha volcado.

Trasladados en dos ambulancias al Hospital Universitario de Toledo

Tras ser atendidos por una UVI móvil, los cinco empleados han sido trasladado en dos ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo. Al lugar de los hechos han acudido, asimismo, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Toledo.