Redacción Madrid Agencia EFE 24 AGO 2025 - 09:02h.

El vehículo se encontraba detenido en el arcén en el kilómetro 36 de la M40 de Madrid y el motorista ha chocado contra él

Sanitarios del Samur han realizado una reanimación cardiopulmonar, pero finalmente han confirmado el fallecimiento

Un motorista ha muerto el sábado tras colisionar contra un vehículo que estaba detenido en el arcén en el kilómetro 36 de la M40 de Madrid.

Según ha informado Emergencias Madrid en un mensaje publicado en X, sanitarios del Samur han realizado una reanimación cardiopulmonar, pero finalmente han confirmado el fallecimiento de esta persona de mediana edad.

La Guardia Civil investiga el siniestro

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del siniestro.