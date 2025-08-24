Logo de InformativosInformativos
Madrid
Accidente de tráfico

Muere un motorista en Madrid tras colisionar contra un vehículo detenido en el arcén de la M-40

Efectivos del Samur acuden al lugar del accidente en el que ha fallecido un motorista
Efectivos del Samur acuden al lugar del accidente en el que ha fallecido un motoristaEmergencias Madrid

  • El vehículo se encontraba detenido en el arcén en el kilómetro 36 de la M40 de Madrid y el motorista ha chocado contra él

  • Sanitarios del Samur han realizado una reanimación cardiopulmonar, pero finalmente han confirmado el fallecimiento

Un motorista ha muerto el sábado tras colisionar contra un vehículo que estaba detenido en el arcén en el kilómetro 36 de la M40 de Madrid.

Según ha informado Emergencias Madrid en un mensaje publicado en X, sanitarios del Samur han realizado una reanimación cardiopulmonar, pero finalmente han confirmado el fallecimiento de esta persona de mediana edad.

La Guardia Civil investiga el siniestro

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del siniestro.

