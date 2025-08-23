Un policía local de Monforte, Lugo, ha muerto tras chocar contra una vivienda en una persecución con un conductor

El otro agente que acompañaba al policía que ha fallecido también ha resultado herido

Compartir







Un agente de la Policía Local del municipio gallego de Monforte ha muerto en la madrugada de este sábado en una persecución con un conductor en aparente estado de embriaguez, según informa el periódico local 'El Progreso'.

En dicha persecución, el otro agente que acompañaba al policía que ha fallecido también ha resultado herido.

El accidente en el que el policía ha muerto

Al parecer, los dos policías se encontrarían trabajando en un control de documentación situado en la Rúa Calvo Sotelo cuando dieron el alto al conductor de este vehículo.

Al observar que el conductor estaba conduciendo en estado de embriaguez, los agentes le comunicaron que le realizarían una prueba de alcoholemia para verificar su estado.

Justo en ese momento, el conductor se dio a la fuga y comenzó la fatal persecución en la que este agente ha perdido la vida.

El coche en el que viajaban los agentes perdió el control y se salió de la vía en la Rúa Morín chocando frontalmente contra una vivienda.

Dicha colisión, provocó el fallecimiento de este policía local de Monforte que superaba por poco la treintena de edad.