Muchos animales han muerto, otros siguen desaparecidos y la gran mayoría arrastran graves secuelas tras la ola de incendios en España

Última hora de los incendios en España | Extremadura registra 43 fuegos en las dos últimas semanas, que queman unas 35.270 hectáreas

Compartir







No hay cifras. Es imposible saber cuántos animales han muerto por culpa de los incendios este verano en España, pero son miles y miles. Vacas, ovejas, perros, gatos, animales salvajes... Un verdadero desastre natural. Y a eso se suma los que han sobrevivido, pero no tienen ahora comida ni agua porque su hábitat ha quedado completamente destruido. Asociaciones y animalistas piden que también los tengamos en cuenta y reciban ayuda, tal y como informa en el vídeo María Benito.

“Han muerto seis vacas, nueve terneros y luego encontramos con problemas de quemaduras en las pezuñas y en distintas partes del cuerpo”, cuenta el ganadero Fernando Antonio.

PUEDE INTERESARTE Incendios de sexta generación como los vividos en España: una experta explica cómo hacerles frente

La Sierra de Porto, un hogar idílico para la ganadería extensiva, se convirtió en una ratonera con el incendio. “Era imposible de llegar al ganado. Lo que más sientes es la impotencia que tienes que no puedes acceder a esos animales, que no tienen salida para poder refugiarse”, expresa Obdulia Dieguez, ganadera.

Graves secuelas físicas

Muchos animales han muerto, otros siguen desaparecidos y la gran mayoría arrastran graves secuelas. “Sobre todo, lo más afectado son los pulmones que tendrán efisemas no solo por el calor de los incendios sino por la cantidad de humo que habrán inhalado”, señala Javier Merino, director técnico veterinario.

La fauna silvestre de una zona considerada como parque natural también preocupa, especialmente, las especies protegidas, que han visto como su hábitat “se ha visto prácticamente agotado”, apunta Francisco Alonso, experto medioambiental.