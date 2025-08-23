La Protectora de Cáceres pide ayuda tras verse afectada por los incendios: "Os necesitamos más que nunca"

Última hora de los incendios en España, en directo | Las llamas calcinan más de 82.000 hectáreas en Galicia
La situación de los incendios en España mejora en algunos puntos de la Península por la bajada de las temperaturas y las lluvias
La situación de los incendios en España mejora en algunos puntos de la Península por la bajada de las temperaturas y las lluvias. La mayoría de los 33.000 evacuados ya han podido regresar a sus casas, aunque en muchas localidades se mantiene el confinamiento.
Pese a esta mejora en las condiciones, los efectivos desplegados no bajan la guardia. La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa trabajando en ocho incendios en el noroeste peninsular. En concreto, hay más de 1.400 militares en ataque directo desplegados; 2.000 en misiones de apoyo y relevo, y 450 medios (maquinaria, drones, etc) en los fuegos de Yeres, Oencia, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil (León); Porto (Zamora); Oímbra-Xinzo de Limia y Seadur-Larouco (Ourense); y Jarilla (Cáceres).
Las previsiones son de mejora en el fin de semana, pero la vigilancia continúa, especialmente, en Galicia, Asturias, Castilla León y Extremadura. En Galicia, hay activos seis focos que calcinan más de 82.000 hectáreas. En Castilla y León, donde hay otros ocho focos activos, ya han sido pasto de las llamas cerca de 149.426 hectáreas, el 41 por ciento de las afectadas en todo el país. Asturias mantiene tres incendios activos (Degaña, Genestoso en Cangas del Narcea y Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes), dos estabilizados y uno controlado. En Extremadura, el incendio de Jarilla pasó el viernes a situación 1 al quedar estabilizado y los desalojados pudieron regresar a sus hogares.
El dispositivo desplazado a Cáceres para ayudar en la misión de extinción de los incendios registrados en Extremadura ha concluido su labor tras seis días de trabajo, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado. En el municipio de Aliseda, las llamas han arrasado miles de hectáreas y, entre los múltiples afectados, se encuentra la Protectora de Cáceres, que ha pedido ayuda a través de sus redes sociales.
La UME continúa trabajando contra ocho incendios forestales en el noroeste peninsular
La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desplegada en ocho focos: Yeres (León), Colinas del Campo de Martín Moro Toledano (León), Barniedo de la Reina (León), Anllares del Sil (León), Porto (Zamora), Oímbra y Xinzo de Limia (Ourense), Seadur, en Larouco (Ourense) y Santa Cristina de Cobres Vilaboa (Pontevedra).
Los incendios han arrasado ya casi 400.000 hectáreas en España en lo que va de año, con las últimas semanas siendo especialmente complicadas. Destruyendo numerosos entornos y sumiendo en la desolación a los afectados, una vez ha pasado lo peor es cuando comienzan las reclamaciones a los seguros por los daños sufridos. Un 79,5% de los hogares en el país cuenta con una póliza, pero ¿qué pasa si hay alguna propiedad o un bien sin asegurar?
La situación con los incendios en Cáceres es este viernes más tranquilizadora. El fuego de Jarilla ya está estabilizado y hay imágenes que son la mejor prueba de ello.