La Protectora de Cáceres pide ayuda tras verse afectada por los incendios: "Os necesitamos más que nunca"

La situación de los incendios en España mejora en algunos puntos de la Península por la bajada de las temperaturas y las lluvias. La mayoría de los 33.000 evacuados ya han podido regresar a sus casas, aunque en muchas localidades se mantiene el confinamiento.

Pese a esta mejora en las condiciones, los efectivos desplegados no bajan la guardia. La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa trabajando en ocho incendios en el noroeste peninsular. En concreto, hay más de 1.400 militares en ataque directo desplegados; 2.000 en misiones de apoyo y relevo, y 450 medios (maquinaria, drones, etc) en los fuegos de Yeres, Oencia, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil (León); Porto (Zamora); Oímbra-Xinzo de Limia y Seadur-Larouco (Ourense); y Jarilla (Cáceres).

Las previsiones son de mejora en el fin de semana, pero la vigilancia continúa, especialmente, en Galicia, Asturias, Castilla León y Extremadura. En Galicia, hay activos seis focos que calcinan más de 82.000 hectáreas. En Castilla y León, donde hay otros ocho focos activos, ya han sido pasto de las llamas cerca de 149.426 hectáreas, el 41 por ciento de las afectadas en todo el país. Asturias mantiene tres incendios activos (Degaña, Genestoso en Cangas del Narcea y Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes), dos estabilizados y uno controlado. En Extremadura, el incendio de Jarilla pasó el viernes a situación 1 al quedar estabilizado y los desalojados pudieron regresar a sus hogares.