Alerta alimentaria

Seis adultos y tres niños hospitalizados en Cartagena por el brote de salmonelosis en un hotel de La Manga

Una ambulancia del Servicio Murciano de SaludEuropa Press
Seis personas adultas y tres menores están hospitalizados en Cartagena por el brote de salmonelosis que se produjo este sábado en un hotel de La Manga del Mar Menor y en el que resultaron intoxicadas más de cien, informa el Gobierno murciano.

En el hospital Santa Lucía de Cartagena han sido atendidos 24 adultos y 23 niños, trasladados en cinco ambulancias. Se decretó la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel y se ordenó una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones.

Desde la tarde del sábado, los afectados presentaban un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre, por el que este domingo permanecieron ingresados dos afectados, que hoy son ya nueve. 

