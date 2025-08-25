Los vecinos de La Baña, en León, se niegan a desalojar y se suman a las tareas de extinción

Última hora de los incendios en España | 700 desalojados y dos nuevos focos en Garaño y en Molinaseca, León

Situación complicada en Castilla y León con más de 10 incendios activos como el de Fasgar, Igüeña o La Baña, donde el viento ha complicado la extinción, aunque no ha llegado a las casas, cuenta Pablo Requeijo.

Y es que el de La Baña es uno de los incendios más descontrolados por ahora. Es un pueblo de León de 300 vecinos que ha estado rodeados por varios frentes durante días.

“Hemos sentido impotencia, rabia…” es lo que sienten sus vecinos. ¿Por qué tiene que arder todo?”, se pregunta una mujer.

Cuando parecía que habían superado el fuego de Las Médulas que les dejó sin luz ni agua, ahora ven más cerca que nunca el fuego con la reactivación del incendio de Porto. “Esto está incontrolable porque no lo controlaron al principio”, afirma la vecina.

Unidos en La Baña para salvar sus casas

Que no es la única enfadada en Los Baños. Los vecinos están desolados. Unidos se han quedado para salvar sus casas de las llamas. “Nos hemos quedado y vamos a seguir quedándonos aquí para defender las casas”, dice otra mujer.

“Tenemos que quedarnos, es nuestra vida”, comenta emocionado un vecino.

De lo contrario, dice una vecina, "el pueblo hubiese ardido como han ardido los de alrededor".

Y mientras se ponen todos los recursos en La Baña, este domingo han surgido dos nuevos focos en la provincia de León, en Garaño y en Molinaseca, que ha obligado a desalojar a 700 personas.