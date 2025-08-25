Última hora de los incendios en España | 700 desalojados y dos nuevos focos en Garaño y en Molinaseca, León
En Galicia, solo en la provincia de Ourense hay tres focos activos
Juan Montenegro, uno de los fundadores de la UME, denuncia falta de medios para combatir los incendios: "No puede ser que un pueblo esté solo"
Mejora la situación general de los incendios en España, pero aún no le hemos ganado la batalla a las llamas. Castilla y León es la comunidad más castigada. Más de 700 personas permanecen evacuadas en León. Hay más de una decena de incendios tras detectarse otros dos nuevos.
Los principales incendios en España
Preocupan dos nuevos focos en Garaño y en Molinaseca, que han obligado a desalojar doce localidades leonesas. También se ha reactivado el fuego en Fasgar y sigue en nivel 2 el incendio de la Baña, que entraba por la localidad zamorana de Porto, y que ha obligado a evacuar a los vecinos.
No obstante, la Junta ha calificado la jornada del domingo de "positiva".
En Galicia los incendios no dan tregua en Ourense. Hay tres fuegos activos en la provincia. En el municipio de Avión, los bomberos llevan desde las cinco de la tarde del domingo luchando contra las llamas.
Preocupan también los incendios de Chandrexa de Queixa y Carballeda de Valdeorras. En solo 15 días las llamas han arrasado más de 90.000 hectáreas en toda la provincia gallega.
Y mientras España arde comienza el curso político. Mientras el Gobierno sigue instando a los partidos a apoyar el pacto de Estado contra el cambio climático, este martes se aprobarán las primeras ayudas a los afectados en el Consejo de Ministros. Además, esta semana varios ministros comparecerán en el Senado para explicar cómo ha sido la actuación de los equipos de emergencia en los incendios.
Las primera ayudas a las víctimas se aprueban esta semana
Esta semana comienza el nuevo curso político con los incendios en el punto de mira. Las primeras ayudas a las víctimas se aprobarán este martes en el primer Consejo de Ministros.
Además, el martes comparecerá la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Senado. El miércoles, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el jueves será el turno del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el viernes, el de Agricultura, Luis Planas.
También se espera que comparezca el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que dirige una de las comunidades más afectadas por los incendios.
La reconstrucción tras los incendios costará 8.000 millones
Ya ven que aún no se han extinguido todos los incendios, pero el balance provisional de daños impresiona. Se prevé que el coste por las pérdidas de casas, terrenos, cosechas o ganado supera ya los 1.200 millones de euros. La reconstrucción, sin embargo, se calcula en más de 8.000 millones.
Cuatro incendios de Castilla y León en nivel 2
La provincia de León ha vivido este domingo una jornada que la Junta ha calificado de "positiva" en la evolución de los incendios forestales, pese a la declaración de dos "sustos" ante los nuevos fuegos de nivel 2 en Molinaseca y Garaño, que obligaron a evacuar seis localidades con 381 vecinos desalojados.
En total, hay 716 personas fuera de sus domicilios en doce localidades de la provincia, afectados por el incendio de Garaño y el de Fasgar. Solo cuatro incendios están en nivel 2.
El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha dicho que, "casi con total seguridad", los fuegos no tienen un origen natural, sino que detrás de ellos "está la mano del hombre".
Tanto que la Junta ha decretado vuelta de los vecinos en las localidades de Argayo del Sil y Anllarinos del Sil, producidos por el incendio forestal de Anllares, aunque bajo la medida de confinamiento urbano.