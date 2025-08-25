Las primera ayudas a las víctimas se aprueban esta semana

En Galicia, solo en la provincia de Ourense hay tres focos activos

Juan Montenegro, uno de los fundadores de la UME, denuncia falta de medios para combatir los incendios: "No puede ser que un pueblo esté solo"

Compartir







Mejora la situación general de los incendios en España, pero aún no le hemos ganado la batalla a las llamas. Castilla y León es la comunidad más castigada. Más de 700 personas permanecen evacuadas en León. Hay más de una decena de incendios tras detectarse otros dos nuevos.

Los principales incendios en España

Preocupan dos nuevos focos en Garaño y en Molinaseca, que han obligado a desalojar doce localidades leonesas. También se ha reactivado el fuego en Fasgar y sigue en nivel 2 el incendio de la Baña, que entraba por la localidad zamorana de Porto, y que ha obligado a evacuar a los vecinos.

No obstante, la Junta ha calificado la jornada del domingo de "positiva".

En Galicia los incendios no dan tregua en Ourense. Hay tres fuegos activos en la provincia. En el municipio de Avión, los bomberos llevan desde las cinco de la tarde del domingo luchando contra las llamas.

Preocupan también los incendios de Chandrexa de Queixa y Carballeda de Valdeorras. En solo 15 días las llamas han arrasado más de 90.000 hectáreas en toda la provincia gallega.

Y mientras España arde comienza el curso político. Mientras el Gobierno sigue instando a los partidos a apoyar el pacto de Estado contra el cambio climático, este martes se aprobarán las primeras ayudas a los afectados en el Consejo de Ministros. Además, esta semana varios ministros comparecerán en el Senado para explicar cómo ha sido la actuación de los equipos de emergencia en los incendios.