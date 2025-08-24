Miedo entre los vecinos de Carballo, A Coruña, porque la presunta pirómana, ya libre, vuelva a actuar

Los vecinos de Carballo, en A Coruña, afirman que la presunta pirómana sufre un trastorno y necesita medicación

A CoruñaUna mujer fue detenida por la Guardia Civil como presunta autora de once delitos de incendio forestal en la parroquia de Entrecruces, en el municipio coruñés de Carballo. El último de estos fuegos ocurrió hace tan solo cinco días, pero la investigada ya está en libertad.

Sus vecinos tienen miedo de que vuelva a intentar quemar el monte. Ella niega los hechos pero en el pueblo aseguran que sufre un trastorno y necesita tratamiento. Todos los incendios comenzaron muy cerca de su propia casa, aunque no pasaron de conatos por la rapidez de los medios de extinción.

La acusada ha hablado en exclusiva para 'Fiesta' y ha dado su versión de lo sucedido, asegurando que "no estoy loca para hacer esas cosas. La Policía no ha encontrado pruebas de que yo haya hecho nada, me dejaron libre. Si yo fuera culpable, no me habrían soltado".