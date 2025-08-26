El accidente ha tenido lugar cuando circulaba por la N-630, a la altura del kilómetro 363

Uno de los ocupantes del vehículo ha quedado atrapado en el interior y ha tenido que ser excarcelado

Varias personas han resultado heridas después de que un turismo se haya caído desde una altura de unos siete metros cuando circulaba por la N-630, a la altura del kilómetro 363.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 8.26 horas y hasta allí se han desplazado Guardia Civil, Bomberos, había al menos una persona atrapada, y emergencias Sanitarias-Sacyl que, entre otros medios, ha desplazado un helicóptero.

De momento se desconoce la gravedad y el número de heridos.

