Son muchos los sectores afectados por los fuegos que tardarán en recuperarse años

Última hora de los incendios en España: Alarma "extrema" en 18 municipios de León y Zamora hasta el 29 de agosto

El Gobierno, de momento, no ha dado cifras para mitigar los destrozos que han causado los numerosos incendios de este verano. Son muchos los sectores afectados por los fuegos que tardarán en recuperar sus campos o sus colmenas, en el caso de los apicultores y que, esperaban conocer las ayudas hoy, pero tendrán que esperar a que se cuantifiquen todos los daños.

Con sus ovejas pastando cerca de los incendios de Porto en Zamora, Alberto cuenta en Informativos Telecinco la odisea que pasó para ponerlas a salvo. Tras dos días de recorrido, finalmente llegaron vivas las 800.

Aun así, los incendios le suponen un roto porque con los pastos quemados ahora tiene que dedicar un extra para para alimentarlas con forraje. “A lo mejor en mi explotación 8 o 9 mil euros, pero habrá explotaciones que bastante más”, cuenta el ganadero.

“En cuatro o cinco años no vamos a cosechas miel en esas zonas”

Luis se quedó sin 60 colmenas en uno de los incendios que asoló la zona asturiana de Cangas de Narcea. Otro, afectó a la vegetación que rodea a más de 500 colmenas que se han quedado sin alimento. “En cuatro o cinco años no vamos a tener cosechas de miel en esas zonas”, explica Luis.

Una cosecha que ronda los 8 mil kilos con las pérdidas que esto supone y para las que de momento el Principado de Asturias no ha aprobado ayudas.

Los fuegos de Ourense han quemado cientos de hectáreas de vides de la denominación de origen Monterrei. Manuel calcula en 5 mil euros sus pérdidas, pero es de los afortunados: “Hay bodegueros que tienen pérdidas importantes, sobre todo viticultores que han perdido gran parte de sus ingresos anuales”. Son el motor económico de la comarca y por eso esperan que alguien les ayude, como cuentan en el vídeo S. García, M. Vaz, M. Ropero y A. Calvo.