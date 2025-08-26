Primer paquete de ayudas para los afectados por los incendios

El incendio de Quiroga en Lugo envuelve a una brigada que logra escapar de las llamas por muy poco

El Gobierno declarará este martes zona catastrófica a los municipios afectados por los incendios, más de 400.000 hectáreas en total. Es decir, aprobará el primer paquete de ayudas.

Tras la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de crear un registro nacional de pirómanos, este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Senado para explicar el despliegue del Ejército en la extinción de los incendios.

Unos incendios que siguen ardiendo. Hay 14 focos activos.

La situación se ha vuelto extremadamente peligrosa en la localidad de Quiroga en Lugo, donde las llamas son especialmente virulentas. En Galicia continúan activos también los incendios de Carballeda de Valdeorras y Avión.

En Castilla y León, el fuego mantiene 18 poblaciones desalojadas con tres graves incendios activos: Fasgar, Garaño en León y Porto, en Zamora. Hay 700 vecinos evacuados.