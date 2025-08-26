Última hora de los incendios en España: Remolinos de fuego y humo siembran el pánico entre los vecinos de Quiroga, Lugo
El Gobierno declarará este martes zona catastrófica a los municipios afectados por los incendios, más de 400.000 hectáreas en total. Es decir, aprobará el primer paquete de ayudas.
Tras la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de crear un registro nacional de pirómanos, este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece en el Senado para explicar el despliegue del Ejército en la extinción de los incendios.
Unos incendios que siguen ardiendo. Hay 14 focos activos.
La situación se ha vuelto extremadamente peligrosa en la localidad de Quiroga en Lugo, donde las llamas son especialmente virulentas. En Galicia continúan activos también los incendios de Carballeda de Valdeorras y Avión.
En Castilla y León, el fuego mantiene 18 poblaciones desalojadas con tres graves incendios activos: Fasgar, Garaño en León y Porto, en Zamora. Hay 700 vecinos evacuados.
Primer paquete de ayudas para los afectados por los incendios
El Gobierno declarará este martes zona catastrófica a los municipios afectados por los incendios, más de 400.000 hectáreas en total. El Consejo de Ministros aprobará el primer paquete de ayudas.
También se reúne este martes, la comisión interministerial que prepara el camino hacia el prometido Pacto de Estado contra el cambio climático, que el Ejecutivo quiere que apoyen todos los grupos parlamentarios.
Pánico ante la evolucion de las llamas en Quiroga, Lugo
En Quiroga, en Lugo a ras de fuego y con buldócer, los efectivos arrancaban la vegetación para frenar las llamas. Una tarea titánica y peligrosa porque el fuego, imparable, llegaba a rodear a una brigada que finalmente pudo salir del apuro.
El incendio rodea también a varias aldeas. Y todo esto impulsado por un fuerte viento, que provocaba remolinos de fuego y humo que sembraban el miedo entre los vecinos.
Catorce focos activos en España
Hasta 14 focos siguen activos en España, concretamente en Galicia, donde hay tres importantes focos, el de Quiroga, en Lugo y los de Carballeda de Valedeorras y Avión.
En Castilla y León, el Cecopi ha decidido en la noche de este pasado lunes desalojar otras ocho localidades de la provincia, en concreto por los incendios de La Baña --como se denomina al de Porto que entró desde Zamora-- y de Garaño, mientras el incendio de Molinaseca ha bajado a nivel 1.